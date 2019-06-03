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Баканов готов возглавить СБУ, а декларацию пока не покажет

Понедельник, 3 июня 2019, 13:21
Баканов готов возглавить СБУ, а декларацию пока не покажет
ssu.gov.ua

Кадровое обновление в Службе безопасности Украины будет продолжаться, а будет ли Иван Баканов главой СБУ – зависит от Верховной Рады.

Об этом на брифинге сказал сам Баканов, который недавно стал первым заместителем главы СБУ и сейчас исполняет обязанности главы..

"Если Верховная Рада утвердит мою кандидатуру – я буду главой Службы безопасности, а если нет – то уже как будет", – заявил он, хотя не знает, есть ли представление на него.

По поводу обнародования декларации об имущественном состоянии Баканов сказал: "Это непростой вопрос. Я человек, который должен действовать в соответствии с законом. Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут соответствующие изменения – конечно, я подам декларацию".

"Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если Вы были человеком гражданским – то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизни своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто их родственники", – заявил он.

"Но думаю, что со временем я такую ​​декларацию опубликую. В принципе, мне скрывать нечего – реестры открыты, вы можете посмотреть, что у меня есть – и позже сопоставить, что у меня будет", – добавил Баканов.

Он уточнил, что декларации руководства СБУ не публикуются для общественности, но они есть в Службе безопасности.

На вопрос о кадровом обновлении Службы безопасности Украины, Баканов сказал: "Конечно, мы должны перезагружать – в том числе, и кадровый состав Службы безопасности Украины. И такое добро есть от президента Украины, и такие мероприятия будут проходить".

"Я думаю, что не будет трех заместителей (у главы СБУ – ред.)", – ответил он на один из вопросов.

Баканов добавил, что любая реформа, в первую очередь, касается людей:

"Мы должны инвестировать в людей, в их обучение. Поскольку здесь кто-то вспоминал о кибербезопасности – на сегодняшний день в Украине не так много людей, которые могли бы в полном объеме справляться с этими вызовами", – сказал он

"Люди должны не думать о том, где им взять деньги на хлеб насущный. Они должны иметь все, чтобы работать на государство, а не на крышевание каких-то бизнеса. Мы должны вкладывать в людей, мы должны поднять статус СБУ на новый уровень", – заявил Баканов.

Напомним:

  • Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
  • Представление главы государства на увольнение Грицака передано Верховной Раде 30 мая.
  • Зеленский уже уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Алена Рощенко, УП
Темы: СБУЗеленский
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