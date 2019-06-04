Замы генпрокурора и нардеп помогли мошеннику инсценировать смерть – СМИ

Подписи и приказы заместителей генерального прокурора Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновском несколько лет считаться мертвым.

Об этом утверждается в сюжете программы Bihus.info.

На момент инсценировки смерти Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине: мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, фиктивном заминировании суда и подделке документов.

Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство. Помогли ему в этом мать и жена. 12 мая 2015 года суд удовлетворил их иск о признании смерти. Решение приняла судья Юлия Свячена, сообщают журналисты.

В то же время в начале 2016-го прокуратура вместе со следователями Национальной полиции провели обыск дома у родителей Малиновского. На одном из изъятых телефонов была найдена закрытая переписка Малиновского с родителями. Кроме сообщений он присылал видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015 году. Нашлись даже свидетели, которые видели Малиновского живым в Каннах.

С этими доводами прокуроры пошли в суд обжаловать решение первой инстанции о его смерти. Но за неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016 года, замгенпрокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновскому. Затем уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивном заминировании суда вообще закрыли.

На заседании в Апелляционном суде Одессы прокурор Александр Козуб, который пришел с доверенностью от другого заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука отказался оспаривать смерть Малиновского.

Он аргументировал свои действия отсутствием доказательств смерти Малиновского и закрытием уголовного производства Он заявил, что новых обстоятельств, которые бы опровергали факт смерти Малиновского, не установлено ".

Журналисты Bihus.Info отмечают, что 6 июня 2016 года, за месяц до изменения состава группы прокуроров, на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило письмо от нардепа от БПП Владимира Арьева. В письме, в частности, утверждалось, что Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, которые сфабрикованы против него экс-регионалами, и вообще Малиновский давно умер.

Сам Арьев сначала рассказал журналистам, что несколько раз встречался с Малиновским в Страсбурге в 2016-м году: "Он приезжал ко мне несколько раз в Страсбург. Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Уже мне сказали, что он аферист".

Из этих объяснений журналисты делают вывод, что депутат направил в ГПУ письмо о смерти Малиновского после того, как лично видел его живым. Но утверждений из письма о смерти своего собеседника нардеп во время интервью не вспомнил.

На следующий день Арьев озвучил Bihus.Info несколько иную версию.

Во время второго интервью нардеп сообщил, что Малиновский представился ему другим человеком - адвокатом Малиновского. А письмо о смерти Малиновского нардеп переправил в ГПУ, потому что поверил в логически изложенные факты в обращении.

В конце концов, Генеральная прокуратура обжаловала факт смерти Дмитрия Малиновского только в августе 2017 года. То есть, только через полтора года после того, как на обысках прокуроры в первых делам нашли неопровержимые доказательства того, что Малиновский жив, отмечают расследователи Bihus.Info.

Это обжалование произошло, когда подозрение Малиновскому готовила столичная прокуратура по делу о завладении 12 миллионами евро в поставке продукции ОПЗ. Именно столичная прокуратура инициировала международный розыск Дмитрия Малиновского в августе 2017 года.

Малиновского задержали его в 2018-м во Франции. Внимание французских правоохранителей привлекла покупка средневекового замка Шато де Ларошпо в Бургундии за 3 миллиона евро. При обыске у Малиновского изъяли винтажный Ролс Ройс и три картины Сальвадора Дали.

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