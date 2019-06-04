Заместитель Полторака подал в отставку, но сначала проверится

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский покидает военную службу.

Минобороны сообщило об увольнении Павловского в Facebook.

Отмечается, что Павловский выразил желание сначала пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить свою пригодность к военной службе, а потом уволиться.

"Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - указано в сообщении.

Напомним: