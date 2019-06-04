Заместитель Полторака подал в отставку, но сначала проверится
Вторник, 4 июня 2019, 16:32
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский покидает военную службу.
Минобороны сообщило об увольнении Павловского в Facebook.
Отмечается, что Павловский выразил желание сначала пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить свою пригодность к военной службе, а потом уволиться.
"Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - указано в сообщении.
Напомним:
- В октябре 2017 года Павловского задержали детективы НАБУ и САП по подозрению в растрате 149 млн грн при закупке горючего. Замминистра обвинения в свой адрес откинул.
- Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський выразил готовность взять Павловского на поруки.
- 20 мая подал в отставку министр обороны Степан Полторак.
Украинская правда