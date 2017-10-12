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Гладковський хочет взять на поруки подозреваемого по делу "Трейд Коммодити"

Четверг, 12 октября 2017, 15:59
Гладковський хочет взять на поруки подозреваемого по делу Трейд Коммодити

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський готов взять на поруки заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.

Об этом  сообщил адвокат Павловского на заседании Соломенского райсуда в четверг, передает корреспондент "Украинской правды".

В то же время обвинение просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 миллионов гривен.

 
Игорь Павловский в суде

Суд перешел к рассмотрению дела по существу.

Как известно, в четверг Соломенском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Грановский отрицает свою причастность к "Трейд Коммодити".

Гладковского считают человеком президента Петра Порошенко, с которым он долгое время имел общий бизнес. В частности речь идет о корпорации "Богдан".

УП раньше писала, что сферы влияния в оборонной отрасли после 2014 года были разделены между секретарем СНБО Александром Турчиновым и Петром Порошенко.

Президент осуществлял контроль через 1-го заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером Порошенко и институтским товарищем нардепа с БПП Игоря Кононенко.

Украинская правда

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Темы: ТурчиновПорошенкосудармия
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