Гладковський хочет взять на поруки подозреваемого по делу "Трейд Коммодити"

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський готов взять на поруки заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.



Об этом сообщил адвокат Павловского на заседании Соломенского райсуда в четверг, передает корреспондент "Украинской правды".



В то же время обвинение просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 миллионов гривен.



Игорь Павловский в суде

Суд перешел к рассмотрению дела по существу.



Как известно, в четверг Соломенском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.



В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Грановский отрицает свою причастность к "Трейд Коммодити".

Гладковского считают человеком президента Петра Порошенко, с которым он долгое время имел общий бизнес. В частности речь идет о корпорации "Богдан".



УП раньше писала, что сферы влияния в оборонной отрасли после 2014 года были разделены между секретарем СНБО Александром Турчиновым и Петром Порошенко.



Президент осуществлял контроль через 1-го заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером Порошенко и институтским товарищем нардепа с БПП Игоря Кононенко.



Украинская правда