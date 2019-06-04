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Начальник Генштаба примет участие в заседании "Минска" – Зеленский

Вторник, 4 июня 2019, 18:27

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будут озвучены новые предложения украинской стороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, которую транслировал 5 канал.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрины. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.

"Там будут определенные предложения по поводу возвращения в "Минск". Во-первых: прекращение огня ( мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов", - добавил президент.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Зеленский заверил, что у украинской стороны есть свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.
  • "У нас действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", – заверил президент, не уточнив при этом, о каких именно наработках идет речь.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Минские соглашенияЗеленский
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