Начальник Генштаба примет участие в заседании "Минска" – Зеленский
Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будут озвучены новые предложения украинской стороны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, которую транслировал 5 канал.
"Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрины. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.
"Там будут определенные предложения по поводу возвращения в "Минск". Во-первых: прекращение огня ( мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов", - добавил президент.
Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- Зеленский заверил, что у украинской стороны есть свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.
- "У нас действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", – заверил президент, не уточнив при этом, о каких именно наработках идет речь.