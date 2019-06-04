ПЦУ опубликовала видео, где зафиксирована ликвидация УПЦ КП

4500 просмотров
Вторник, 4 июня 2019, 20:48

Поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Соответствующее видео выложено на youtube-канале ПЦУ.

"Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", - говорится в комментарии под записью.

Как видно, на поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Лично Филарет на это сказал: "Ну, давайте".

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя. Он заявил, что против ликвидации церкви, потому что не верит Петру Порошенко и его обещаниям.

После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.

Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

  • Ранее Филарет заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.

Евгений Кизилов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь Православная Церковь Украины Филарет


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: В Крутах "титушки" уже во второй раз сорвали собрание общины по переходу в ПЦУ 2 июня 2019, 03:18
Епифаний подписал указ, которым признает недействительными документы УПЦ КП после 30 января 29 мая 2019, 23:31
Путин и Ко ездят к старцу и просили повлиять на Януковича – СМИ 29 мая 2019, 11:29
Все новости
Главные новости
Убийство ребенка: под МВД собрался митинг за отставку Авакова
Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и "Минску"
Аваков и Князев встретились с семьей убитого мальчика Кирилла
Юнкер рассказал, почему не скучает по Порошенко
Все новости
здоровье

Бронхиальная астма: симптомы, группы риска, профилактика

18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

Опыт

История семейного врача, который успел поработать в Африке, Казахстане и России

Поиск по сайту
Архив
Весь архів