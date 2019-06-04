ПЦУ опубликовала видео, где зафиксирована ликвидация УПЦ КП
Поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Соответствующее видео выложено на youtube-канале ПЦУ.
"Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", - говорится в комментарии под записью.
Как видно, на поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Лично Филарет на это сказал: "Ну, давайте".
Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя. Он заявил, что против ликвидации церкви, потому что не верит Петру Порошенко и его обещаниям.
После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.
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Напомним:
- Ранее Филарет заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
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