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Зеленский заверил европейцев, что не собирается на сторону Коломойского

Вторник, 4 июня 2019, 22:29
Зеленский заверил европейцев, что не собирается на сторону Коломойского

Президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - процитировала пресс-служба слова Зеленского.

Напомним:

  • Еще когда Зеленский был кандидатом в президенты, он говорил, что не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализирован Приватбанк.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЕСКоломойскийПриват
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