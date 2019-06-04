Зеленский заверил европейцев, что не собирается на сторону Коломойского
Президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - процитировала пресс-служба слова Зеленского.
"Что касается" Приватбанка ", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне ", - заявил @ZelenskyyUA на встрече с еврокомиссаром @vdombrovskis </ p> & mdash; APU (@APUkraine) 4 июня 2019 </ blockquote>
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