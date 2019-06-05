США ужесточили санкции против Кубы

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Среда, 5 июня 2019, 06:02

Соединенные Штаты ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что новые меры вступают в силу 5 июня.

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции комунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что новые меры направлены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы".

Напомним:

В мае президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

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Темы: США санкции


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