США ужесточили санкции против Кубы

Соединенные Штаты ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что новые меры вступают в силу 5 июня.

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции комунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что новые меры направлены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы".

Напомним:

В мае президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.