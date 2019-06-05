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Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

Среда, 5 июня 2019, 09:19

Петиция об отстранении и увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова набрала уже 19 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.

Гражданин Роман Василенко зарегистрировал ее на сайте президента, петицию обнародовали 2 июня.

В петиции говорится "о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

 

По состоянию на 09:09 среды 5 июня ее подписали 19 090 человек.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать более 25 тысяч голосов за 3 месяца. Осталось еще 90 дней.

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Напомним:

  • 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое полицейских случайно попали из огнестрельного оружия в 5-летнего мальчика, стреляя для развлечения во дворе частного дома.
  • 3 июня 5-летний Кирилл скончался в больнице. Прокуратура переквалифицировала производство на "умышленное убийство".
  • Смерть ребенка еще больше возмутило общественность, активисты пришли под Министерство внутренних дел требовать отставки руководства внутренних органов.
  • Вечером 3 июня руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.
  • Министра внутренних дел отправляет в отставку Верховная Рада минимум 226 голосами народных депутатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковМВД
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