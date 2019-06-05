Петиция за увольнение Авакова набрала уже более половины голосов

Петиция об отстранении и увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова набрала уже 19 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.

Гражданин Роман Василенко зарегистрировал ее на сайте президента, петицию обнародовали 2 июня.

В петиции говорится "о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

По состоянию на 09:09 среды 5 июня ее подписали 19 090 человек.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать более 25 тысяч голосов за 3 месяца. Осталось еще 90 дней.

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Напомним: