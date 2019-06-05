Пикет под полицией: пострадали двое правоохранителей, открыто дело
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений правоохранителям.
Об этом сообщает 5 июня отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Отмечается, что накануне вечером у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг, где собралось около 50 человек.
Охрану общественного порядка и админздания обеспечивали бойцы подразделения патрульной службы "ТОР", батальона полиции особого назначения полиции Киевщины.
В полиции отмечают, что среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодчики в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие.
"В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", - сообщает полиция.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Указывается, что работники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. Продолжается следствие.
"Также хулиганскими действиями молодчиков был нанесен ущерб городу Переяслав-Хмельницкий. После того, какие будет установлена сумма материального ущерба, материалы уголовного производства будут направлены в суд", - отмечают правоохранители.
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Напомним:
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.
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