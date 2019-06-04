Митинги за отставку Авакова проходят по всей Украине – ЦПК
Массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку проходят в крупных городах Украины под управлениями полиции.
Об этом "Украинской правде" сообщили в Центре противодействия коррупции.
Отмечается, что в городах Украины проходят стихийные пикеты под зданиями управлений Национальной полиции в связи со смертью 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в убийстве которого подозревают полицейского.
По данным ЦПК, горожане несут ко входам местных отделений полиции цветы, детские игрушки, а также зажигают свечи.
"Пикеты проходят в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве и других городах", - говорят в общественной организации.
В Twitter они выкладывают фото с акций протеста. Вот, например, пикет в Днепре:
Днепр # AvakOFF pic.twitter.com/6ZLQiB96LW </ p> & mdash; ГПК / Шабунин (@Shabunin) 4 июня 2019 </ blockquote>
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Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
- Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.
- После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки".
- В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".
- По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.
- Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- Позднее действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит пожизненное заключение.
- 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
- Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
- Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.