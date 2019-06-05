НАБУ обыскивает УАФ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании "Украинской ассоциации футбола".

Об этом 5 июня сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что следственные действия санкционированы постановлением суда.

В частности, обыск проводят в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

На закупки выделялись средства из государственного бюджета.

Напомним: