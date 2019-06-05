НАБУ обыскивает УАФ
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Среда, 5 июня 2019, 12:20
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании "Украинской ассоциации футбола".
Об этом 5 июня сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что следственные действия санкционированы постановлением суда.
В частности, обыск проводят в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.
На закупки выделялись средства из государственного бюджета.
Напомним:
- В мае 2018 года в сюжете"Наші гроші з Денисом Бігусом"шла речь манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.
- В программе сообщали, что Министерство регионального развития прописало такие требования на приобретение искусственной травы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн".
- Позже "Схемы" нашли связь между председателем Федерации футбола Украины Андреем Павелко с оффшором, который заработал миллионы на ФФУ.
- В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
- После расследования журналистов НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
Украинская правда
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