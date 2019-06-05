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НАБУ обыскивает УАФ

Среда, 5 июня 2019, 12:20

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании "Украинской ассоциации футбола".

Об этом 5 июня сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что следственные действия санкционированы постановлением суда.

В частности, обыск проводят в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

На закупки выделялись средства из государственного бюджета.

Напомним: 

  • В мае 2018 года в сюжете"Наші гроші з Денисом Бігусом"шла речь манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.
  • В программе сообщали, что Министерство регионального развития прописало такие требования на приобретение искусственной травы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн".
  • Позже "Схемы" нашли связь между председателем Федерации футбола Украины Андреем Павелко с оффшором, который заработал миллионы на ФФУ.
  • В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
  • После расследования журналистов НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.

Украинская правда
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