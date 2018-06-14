НАБУ расследует возможную коррупцию Павелко в ФФУ
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По информации источников "Украинской правды" в материалах расследования фигурирует президент ФФУ Андрей Павелко.
В НАБУ отметили, что расследование касается "возможной коррупции при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которые закупали за бюджетные деньги".
В ведомстве добавили, что "внесение сведений в ЕРДР не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно были неправомерные действия".
Расследование детективы НАБУ начали после материалов в СМИ.
В частности, в мае 2018 года в сюжете "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.
В программе сообщали, что Министерство регионального развития прописало такие требования на приобретение искусственной травы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн".
В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
11 мая Нацагенство по предотвращению коррупции решило проверить декларацию Павелко.
Он не только президент ФФУ и народный депутат, а также и председатель бюджетного комитета Верховной Рады.
В мае в Украине провели спецоперацию по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.
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