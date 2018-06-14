НАБУ расследует возможную коррупцию Павелко в ФФУ

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По информации источников "Украинской правды" в материалах расследования фигурирует президент ФФУ Андрей Павелко.

В НАБУ отметили, что расследование касается "возможной коррупции при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которые закупали за бюджетные деньги".

В ведомстве добавили, что "внесение сведений в ЕРДР не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно были неправомерные действия".

Расследование детективы НАБУ начали после материалов в СМИ.

В частности, в мае 2018 года в сюжете "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.

В программе сообщали, что Министерство регионального развития прописало такие требования на приобретение искусственной травы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн".

В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

11 мая Нацагенство по предотвращению коррупции решило проверить декларацию Павелко.

Он не только президент ФФУ и народный депутат, а также и председатель бюджетного комитета Верховной Рады.

В мае в Украине провели спецоперацию по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.

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