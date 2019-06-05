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Новый рейтинг: В Раду проходят 5 партий, есть шансы еще у двух

Среда, 5 июня 2019, 12:59
Новый рейтинг: В Раду проходят 5 партий, есть шансы еще у двух

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля в парламент попадают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 29 мая по 3 июня.

Список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

 

Согласно опросу, пятипроцентный проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6%.

Партии "Сила и честь" с 4.3% и "Гражданская позиция" с 3% также имеют шансы попасть в парламент, если учесть статистическую погрешность исследования в 2,2%.

Всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Выборка репрезентативна для всей Украины.

 

Напомним:

  • По данным предыдущего опроса, проведенного с 15 по 31 мая, в парламент проходили только четыре партии. "Слугу народа" готовы были поддержать 30,8% из всех опрошенных.

Украинская правда

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Темы: опросвиборыВерховная Рада
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