Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела 12 погибших

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Среда, 5 июня 2019, 13:11

Полиция Венгрии нашла тело двенадцатого южнокорейского туриста, который был на борту прогулочного теплохода, затонувшего на Дунае в Будапеште.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тело мужчины нашли поздно во вторник в 60 километрах вниз по течению от столицы Венгрии.

 

Семь тел погибших были найдены сразу после аварии, остальные начали находить только через несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий на Дунае.

Таким образом, еще 16 человек, включая венгерский экипаж, до сих пор считаются пропавшими без вести, поисковая операция продолжается. "Поиск продолжается по всему южному отрезку Дуная", - заявили в полиции.

 

Считается, что большинство тел находятся в обломках затонувшего теплохода. Сегодня на место трагедии прибудет специальный кран, который должен поднять обломки с глубины около 4 метров.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Венгерская полиция арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.

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Темы: Венгрия туристы корабли


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