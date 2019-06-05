Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили спрашивает в соцсети, идти ли с Кличко на выборы

Среда, 5 июня 2019, 13:49

Бывший президент Грузии и экс-губертантор Одесской Михаил Саакашвили решил спросить у пользователей Facebook, идти ли ему на выборы в парламент с командой мэра Киева Виталия Кличко.

Соответствующее обращение Саакашвили выложил в соцсети.

"Мне понадобится консультация с вами и ваша помощь. Я обратился к разным политическим силам помочь нам, и откликнулось несколько партий. В том числе мэр Киева лидер партии "Удар" Виталий Кличко предложил мне возглавить его партию и вместе пойти в парламент", - сказал он.

Саакашвили добавил, что Кличко его "старый друг, очень достойный человек, из всех мэров Киева лучший".

"Но здесь ситуация такова: если идти в "Удар", то и партию "Удар" надо менять фундаментально. Там много людей, которые были с Порошенко до конца. Если идти вместе, то надо избавляться от всех этих людей. Во-вторых, там есть люди, связанные с коррупцией. Надо избавляться от них и добиваться, чтобы они все попали в тюрьму", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что на таких условиях (очистка "Удара" от соратников экс-президента Петра Порошенко и коррупционеров – ред.) предложение Кличко "выглядит, как хороший вариант".

"И есть второй вариант. Если мы не идем на выборы с Кличко, то моя команда "Рух новых сил" может оказаться вне выборов", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно помогать, "в том числе в парламенте и кадрами, чтобы мы не просто наблюдали, а были в процессе".

"Поэтому хочу ваше мнение. Чтобы это не решалось в кулуарах, давайте вы мне скажите, как будет лучше. Я послушаю все ваши аргументы и очень быстро вместе с вами приму решение", - подытожил Саакашвили.

За 25 мин его пост собрал более полутысячи комментариев. Многие пользователи не советуют Саакашвили объединяться с Кличко.

Напомним: 

  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
  • Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ирина Балачук, УП
Темы: СаакашвилиВиталий Кличковиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: