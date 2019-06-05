Саакашвили спрашивает в соцсети, идти ли с Кличко на выборы

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Среда, 5 июня 2019, 13:49

Бывший президент Грузии и экс-губертантор Одесской Михаил Саакашвили решил спросить у пользователей Facebook, идти ли ему на выборы в парламент с командой мэра Киева Виталия Кличко.

Соответствующее обращение Саакашвили выложил в соцсети.

"Мне понадобится консультация с вами и ваша помощь. Я обратился к разным политическим силам помочь нам, и откликнулось несколько партий. В том числе мэр Киева лидер партии "Удар" Виталий Кличко предложил мне возглавить его партию и вместе пойти в парламент", - сказал он.

Саакашвили добавил, что Кличко его "старый друг, очень достойный человек, из всех мэров Киева лучший".

"Но здесь ситуация такова: если идти в "Удар", то и партию "Удар" надо менять фундаментально. Там много людей, которые были с Порошенко до конца. Если идти вместе, то надо избавляться от всех этих людей. Во-вторых, там есть люди, связанные с коррупцией. Надо избавляться от них и добиваться, чтобы они все попали в тюрьму", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что на таких условиях (очистка "Удара" от соратников экс-президента Петра Порошенко и коррупционеров – ред.) предложение Кличко "выглядит, как хороший вариант".

"И есть второй вариант. Если мы не идем на выборы с Кличко, то моя команда "Рух новых сил" может оказаться вне выборов", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно помогать, "в том числе в парламенте и кадрами, чтобы мы не просто наблюдали, а были в процессе".

"Поэтому хочу ваше мнение. Чтобы это не решалось в кулуарах, давайте вы мне скажите, как будет лучше. Я послушаю все ваши аргументы и очень быстро вместе с вами приму решение", - подытожил Саакашвили.

За 25 мин его пост собрал более полутысячи комментариев. Многие пользователи не советуют Саакашвили объединяться с Кличко.

Напомним: 

  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
  • Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Саакашвили Кличко виборы


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