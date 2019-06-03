Саакашвили призвал однопартийцев поддержать на выборах "Слугу народа"

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили высказался в поддержку партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Обсуждаем с представителями всех регионов Руха Новых Сил вопрос отношения и подходов к парламентским выборам. Моя позиция: Мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть," - сказал Саакашвили.

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