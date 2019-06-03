Саакашвили призвал однопартийцев поддержать на выборах "Слугу народа"
Понедельник, 3 июня 2019, 16:39
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили высказался в поддержку партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом Саакашвили написал в Facebook.
"Обсуждаем с представителями всех регионов Руха Новых Сил вопрос отношения и подходов к парламентским выборам. Моя позиция: Мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть," - сказал Саакашвили.
Напомним:
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года и запретили въезд в страну на три года.
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. На следующий день тот прибыл из Польши в Украину.
- После возвращения Михеил заявил, что его не интересуют политические должности
Украинская правда