Комитет рассмотрел увольнение Полторака, Грицака и Климкина

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны передал на голосование депутатами увольнение главы Службы безопасности Василия Грицака и главы МИД Павла Климкина, но высказался против увольнения министра обороны Степана Полторака.

Об этом в среду сообщил Интерфакс.

Сообщается, что Комитет передал указ президента об увольнении Грицака на голосование депутатами.

"Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала", - сказал руководитель комитета Сергей Пашинский.

При этом Комитет отказал Зеленскому в увольнении Полторака, потребовав от президента назвать фамилию кандидата на этот пост.

"Пока президент не озвучит свою позицию относительно следующего министра обороны, - не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака Степана Тимофеевича с должности министра обороны", - объявил решение членов комитета Пашинский.

Кроме того, комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект представления президента об увольнении главы МИД Павла Климкина.

Напомним:

30 мая Зеленский внес в Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина и министра обороны Полторака.

Грицак представил президенту рапорт о своем увольнении 20 мая.





