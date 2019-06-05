В Минске рассмотрят предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предложение поступило от Кучмы (представителя Украины в ТКГ - ред.), и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Зайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Зайдик отметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017 стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".