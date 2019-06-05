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"Краденая" речь: у Зеленского обвиняют МИД и команду Порошенко

Среда, 5 июня 2019, 21:15
Краденая речь: у Зеленского обвиняют МИД и команду Порошенко

Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба АП.

"Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - говорится в сообщении.

По словам Администрации, они предварительно установили, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - пригрозили в АП.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - заявляет пресс-служба.

Там отметили также, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками АП, поэтому "представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины".

Напомним:

  • Ранее пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи экс-главы государства.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенкоскандал
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