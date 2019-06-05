Цеголко обвинил Зеленского в плагиате речи Порошенко

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Среда, 5 июня 2019, 17:54

Пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи экс-главы государства.

Об этом в Facebook написал представитель экс-президента Святослав Цеголко.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность", - заявил Цеголко.

Он также посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.

"Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - посоветовал спикер Порошенко.

Цеголко утверждает, что Зеленский украл у Порошенко фрагмент из речи и озвучил его во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский 5 июня.

Спикер Порошенко прикрепил к сообщению видео с частью речи Порошенко от 31 мая.

"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Более того - мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России, на всем постсоветском пространстве", - заявил Порошенко, выступая 31 мая на первом съезде партии "Европейская Солидарность".

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский плагиат президент


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