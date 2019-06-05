Порошенко об идее снять блокаду с ОРДЛО: Украинская сторона становится на колени

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Среда, 5 июня 2019, 21:48

Экс-президент Петр Порошенко выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в Минске возможности снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом он пишет в Facebook.

"Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения ОРДЛО", - говорит Порошенко.

Он напомнил, что в 2017 году СНБО приостановил экономические связи с оккупированными территориями в ответ на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?" - возмущается политик.

Он отметил, что его власть никогда не возражала против восстановления экономических связей с ОРДЛО, но готова была сделать это в интересах Украины - при установлении длительного режима прекращения огня и возвращении захваченных предприятий их украинским владельцам.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", - призывает Порошенко.

Он подчеркнул, что это - реализация российского сценария на Донбассе.

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?" - задал он риторические вопросы.

Напомним:

  • Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский ОРДЛО блокада


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