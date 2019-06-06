В РФ не поняли идеи Зеленского и имеют условие для встречи с Путиным

Переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате" с нуля не будет, для их возобновления нужно оформить прежние договоренности документально

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

На вопрос, при каких условиях возможна встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, он ответил:



"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией".



"Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что если брать Донбасс, то переговоры были в рамках контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией", – заявил Лавров.

"Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", – сказал глава МИД РФ.



Лавров объяснил, что за последние 4 года в "нормандском формате" четыре лидера достигли "конкретнейших договоренностей о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов".

"И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано", – заявил Лавров.

"Поэтому перед тем как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", – сказал он.