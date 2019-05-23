Зеленский объяснил свою идею с референдумом о мире с РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является лишь способом выяснить мнение общества.
Об этом он сказал во время встречи с общественными активистами, волонтерами и бывшими военными, которая состоялась в Администрации главы государства, передает пресс-служба АП.
"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - отметил Зеленский.
По его словам, он стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.
Сообщается, что участники встречи согласились, что целесообразно назвать это референдумом, а опросом и диалогом с обществом.
Напомним:
- 21 мая новоназначенный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире "112-Украина" отметил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.
- "Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом ... может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение: подходят ли те или иные договоренности", – заявил Богдан.
- Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений.
- Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал команде шестого президента Украины Владимира Зеленского не искать капитуляции перед российским агрессором.
- Пятый президент Петр Порошенко посоветовал команде действующего главы государства Владимира Зеленского быстрее развеять слухи о капитуляции перед Россией.