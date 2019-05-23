Зеленский объяснил свою идею с референдумом о мире с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является лишь способом выяснить мнение общества.

Об этом он сказал во время встречи с общественными активистами, волонтерами и бывшими военными, которая состоялась в Администрации главы государства, передает пресс-служба АП.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - отметил Зеленский.

По его словам, он стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

фото в АП

Сообщается, что участники встречи согласились, что целесообразно назвать это референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Напомним: