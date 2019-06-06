Зеленский поздравил журналистов: Не давайте спуска никому

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Четверг, 6 июня 2019, 09:26

Президент Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и призвал писать исключительно правду.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в Украине много талантливых журналистов и он ценит в них то, что они "не дают расслабиться".

"Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуска никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим", - сказал Зеленский.

"Ибо за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем ​​журналиста!", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: Зеленский президент СМИ


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