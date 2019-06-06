Зеленский поздравил журналистов: Не давайте спуска никому
Четверг, 6 июня 2019, 09:26
Президент Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и призвал писать исключительно правду.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, в Украине много талантливых журналистов и он ценит в них то, что они "не дают расслабиться".
"Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуска никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим", - сказал Зеленский.
"Ибо за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!", - добавил он.
Украинская правда