Зеленский поздравил журналистов: Не давайте спуска никому

Президент Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и призвал писать исключительно правду.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в Украине много талантливых журналистов и он ценит в них то, что они "не дают расслабиться".

"Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуска никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим", - сказал Зеленский.

"Ибо за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем ​​журналиста!", - добавил он.