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Лавров: Порошенко в последних "судорогах" навредил Зеленскому "по полной"

Четверг, 6 июня 2019, 10:12
Лавров: Порошенко в последних судорогах навредил Зеленскому по полной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко оставил своему приемнику Владимиру Зеленскому в наследство антироссийские законы.

Об этом он заявил в интервью РБК, отрицая тезис, что Россия идет на не выгодные экономически шаги в угоду политическим целям, как в ситуации с Украиной и Венесуэлой.

"Относительно вашего посыла о том, что Россия ставит политику выше экономики, – это не совсем так. Мы пока еще помним учение Маркса, которое "всесильно, потому что оно верно", что "бытие определяет сознание" и т.д.", – сказал Лавров.

"Как можно считать, что мы на Украине ставим интересы политики выше экономики? Совсем не так. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить", – заявил он.

"Но власти в Киеве говорят, что они будут душить русских, причем не просто говорят, а принимают законы – об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств. Кстати, эти права закреплены в Конституции", – заявил Лавров.

"Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику", – считает он.

"Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена" – заявил глава МИД РФ.

Лавров добавил: "Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой".

"Тем более в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них – граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента", – заявил российский министр.

Лавров добавил, что в Венесуэле у РФ "тоже есть экономические интересы", и Россия на намерена их защищать.

Темы: РосcияЛавровПорошенкоЗеленскийязык
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