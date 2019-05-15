Порошенко подписал закон о языке
Президент Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.
Свою подпись глава государства поставил 15 мая.
"В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – сказал он.
Порошенко еще раз подчеркнул, что этот закон никоим образом не ущемляет другие языки.
"Я, кстати, надеюсь, что и новая власть также, тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь, поддержит", – добавил президент.
Порошенко поблагодарил народных депутатов, главу Верховной Рады Андрея Парубия и общественных активистов и деятелей культуры, которые поддерживали закон.
"И только политическая сила, ориентированная на Москву, в основном она не поддержала закон. Но это еще больше доказывает, что мы движемся в правильном направлении", – отметил глава государства.
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.