Порошенко подписал закон о языке

Президент Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

Свою подпись глава государства поставил 15 мая.

"В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – сказал он.

ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Порошенко еще раз подчеркнул, что этот закон никоим образом не ущемляет другие языки.

"Я, кстати, надеюсь, что и новая власть также, тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь, поддержит", – добавил президент.

ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Порошенко поблагодарил народных депутатов, главу Верховной Рады Андрея Парубия и общественных активистов и деятелей культуры, которые поддерживали закон.

"И только политическая сила, ориентированная на Москву, в основном она не поддержала закон. Но это еще больше доказывает, что мы движемся в правильном направлении", – отметил глава государства.

ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: