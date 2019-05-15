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Порошенко подписал закон о языке

Среда, 15 мая 2019, 15:41
Порошенко подписал закон о языке

Президент Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

Свою подпись глава государства поставил 15 мая.

"В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – сказал он.

 
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Порошенко еще раз подчеркнул, что этот закон никоим образом не ущемляет другие языки.

"Я, кстати, надеюсь, что и новая власть также, тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь, поддержит", – добавил президент.

 
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Порошенко поблагодарил народных депутатов, главу Верховной Рады Андрея Парубия и общественных активистов и деятелей культуры, которые поддерживали закон.

"И только политическая сила, ориентированная на Москву, в основном она не поддержала закон. Но это еще больше доказывает, что мы движемся в правильном направлении", – отметил глава государства.

 
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП

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Темы: языкПорошенко
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