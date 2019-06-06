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Дело "Межигорья": Ющенко подозревают в растрате имущества на 540 миллионов

Четверг, 6 июня 2019, 10:21
Дело Межигорья: Ющенко подозревают в растрате имущества на 540 миллионов

Генеральная прокуратура подтверждает, что экс-президента Виктора Ющенко подозревают в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что подозрение Ющенко прислали еще 25 мая. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года.

"В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом – комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 миллионов гривен. Все это квалифицируется по ч.5 ст.191 УКУ", - сказала Сарган.

По просьбе озвучить какие-то подробности по делу пресс-секретарь генпрокурора сказала:

"Подробности у Горбатюка (руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк – ред.), который это подозрение прислал в письменном виде".

Напомним:

  • Ранее народный депутат Сергей Лещенко в своем telegram-канале сообщил, что Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

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Темы: ГенпрокуратураЮщенкоМежигорье
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