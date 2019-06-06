Суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ

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Четверг, 6 июня 2019, 11:42

Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.

Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко – заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева", - написал Портнов и выложил решение суда.

Он добавил, что это решение имеет целью "вернуть государству украденное у него имущество и еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко – скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли".

Напомним:

  • В декабре 2018 года СМИ сообщали, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко получил и сразу приватизировал служебную 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров и стоимостью более 6 миллионов гривен.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. 

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Темы: СБУ арест


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