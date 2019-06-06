Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ

Четверг, 6 июня 2019, 11:42

Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.

Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко – заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева", - написал Портнов и выложил решение суда.

Он добавил, что это решение имеет целью "вернуть государству украденное у него имущество и еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко – скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли".

Напомним:

  • В декабре 2018 года СМИ сообщали, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко получил и сразу приватизировал служебную 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров и стоимостью более 6 миллионов гривен.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: