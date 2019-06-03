Обновление СБУ: Зеленский уволил еще и заместителя Грицака
Понедельник, 3 июня 2019, 10:39
Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте главы государства.
Кононенко был заместителем главы СБУ с 10 июля 2017 года. 23 марта 2018 года он получил военное звание генерал-лейтенант.
До этого Кононенко несколько месяцев возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ (Департамент "Т"), а с марта 2014 года по 14 февраля 2017 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Черкасской области.
Напомним:
- Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
- 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
- Представление главы государства на увольнение Грицака передано Верховной Раде 30 мая.
- Зеленский уже уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.