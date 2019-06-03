Зеленский уволил заместителя главы СБУ

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Понедельник, 3 июня 2019, 10:39

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте главы государства.

Кононенко был заместителем главы СБУ с 10 июля 2017 года. 23 марта 2018 года он получил военное звание генерал-лейтенант.

До этого Кононенко несколько месяцев возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ (Департамент "Т"), а с марта 2014 года по 14 февраля 2017 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Черкасской области.

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Темы: СБУ Зеленский


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