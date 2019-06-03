Зеленский уволил заместителя главы СБУ
3741 просмотр
Понедельник, 3 июня 2019, 10:39
Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте главы государства.
Кононенко был заместителем главы СБУ с 10 июля 2017 года. 23 марта 2018 года он получил военное звание генерал-лейтенант.
До этого Кононенко несколько месяцев возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ (Департамент "Т"), а с марта 2014 года по 14 февраля 2017 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Черкасской области.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua