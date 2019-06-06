Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ в запас

4710 просмотров
Четверг, 6 июня 2019, 11:50

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.

Об этом говорится в указе президента №352 от 6 июня.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.

 
Виталий Маликов 

Дополняется...

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский СБУ увольнение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада отложила проект Зеленского о конфискации незаконных активов 6 июня 2019, 11:49
Старые "реформаторы" в новой АП: Кто работает в команде Зеленского 6 июня 2019, 10:14
Лавров: Порошенко в последних "судорогах" навредил Зеленскому "по полной" 6 июня 2019, 10:12
Все новости
Главные новости
Ценов, который уехал на Донбасс из-за убийства ребенка, возглавит полицию ООС
Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента
Дело "Межигорья": Ющенко подозревают в растрате имущества на 540 миллионов
Лавров: Порошенко в последних "судорогах" навредил Зеленскому "по полной"
Все новости
здоровье

9 причин не забывать пить воду

18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

мнение

Грудное молоко может предоставлять пожизненный иммунитет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів