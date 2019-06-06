Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ в запас
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Четверг, 6 июня 2019, 11:50
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.
Об этом говорится в указе президента №352 от 6 июня.
"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.
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Украинская правда
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