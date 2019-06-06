Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ в запас

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.

Об этом говорится в указе президента №352 от 6 июня.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.

Виталий Маликов

Маликов с 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.

С мая 2014 года начал службу в СБУ. Он занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.

В июле 2015 года указами президента Петра Порошенко № 439 и № 453 Маликова назначили первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, в августе 2016 Маликов указом Порошенко получил звание "генерал-полковника".

Служба безопасности отмечает, что он также получил награду от Минобороны "за доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга" - "огнестрельное оружие".

Маликов работал в СБУ параллельно с заместителем главы Службы внешней разведки Сергеем Семочко.

Бывший главарь ОРДО считал, что Маликов причастен к убийству боевика Арсения Павлова ("Моторолы").