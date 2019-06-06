Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ в запас

Четверг, 6 июня 2019, 11:50

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.

Об этом говорится в указе президента №352 от 6 июня.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.

 
Виталий Маликов 

Маликов с 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.

С мая 2014 года начал службу в СБУ. Он занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.

В июле 2015 года указами президента Петра Порошенко № 439 и № 453 Маликова назначили первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, в августе 2016 Маликов указом Порошенко получил звание "генерал-полковника".

Служба безопасности отмечает, что он также получил награду от Минобороны "за доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга" - "огнестрельное оружие".

Маликов работал в СБУ параллельно с заместителем главы Службы внешней разведки Сергеем Семочко.

Бывший главарь ОРДО считал, что Маликов причастен к убийству боевика Арсения Павлова ("Моторолы").

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСБУувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Зеленский
Зеленский поблагодарил воинов за активные действия на передовой
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: