Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ в запас

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.

Об этом говорится в указе президента №352 от 6 июня.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.

Виталий Маликов

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