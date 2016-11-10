Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарченко говорит, что за убийством "Моторолы" стоит заместитель Грицака

Четверг, 10 ноября 2016, 13:18

Главарь пророссийских боевиков на Донбассе Александр Захарченко заявляет, что убийство боевика Арсения Павлова ("Моторолы") организовали заместитель председателя СБУ и начальник СБУ в Донецкой области.

Об этом он сказал в четверг, передает российское агентство "РИА Новости".

"Я готов назвать имена причастных к преступлению. В подготовке участвовали Маликов (первый заместитель главы СБУ, руководитель Антитеррористического центра при СБУ - ред.), Начальник УСБУ Донецкой области Акуць (редакция "РИА Новостей" приводит такое написание, однако Порошенко назначил весной 2015 года Александра Куця руководителем СБУ Донецкой области) и ряд сотрудников СБУ, список есть. Имена непосредственных убийц устанавливаются", - сказал журналистам Захарченко.

Он заявил, что сдвиги в расследовании убийства Арсена Павлова есть, все причастные к преступлению будут найдены.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" в СБУ не считают нужным комментировать эту информацию.

"Мы не считаем нужным комментировать эту глупую информацию", - сказали агентству в СБУ.

Как известно, вечером 16 октября росЗМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой.

"Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкбоевые действияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Донецк
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: