Квартирные аферы: ГБР расследует причастность сотрудников полиции

Государственное бюро расследований начало расследовать мошенничество с недвижимостью, к которому могут быть причастны сотрудники полиции.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг.

О схемах завладения жильем рассказали журналисты Следствия.Инфо в сюжете "Город украденных квартир". По фактам, озвученным журналистами, ГБР начало досудебное расследование.

Отмечается, что эти факты могут свидетельствовать о причастности сотрудников полиции к мошенничеству с недвижимостью.

"Действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы", - сообщили в ГБР.

Правоохранителям грозит наказание, предусмотренное ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), а именно лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать должность на три года.

Напомним: