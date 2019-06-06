Квартирные аферы: ГБР расследует причастность сотрудников полиции

1312 просмотров
Четверг, 6 июня 2019, 12:52

Государственное бюро расследований начало расследовать мошенничество с недвижимостью, к которому могут быть причастны сотрудники полиции.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг.

О схемах завладения жильем рассказали журналисты Следствия.Инфо в сюжете "Город украденных квартир". По фактам, озвученным журналистами, ГБР начало досудебное расследование.

Отмечается, что эти факты могут свидетельствовать о причастности сотрудников полиции к мошенничеству с недвижимостью.

"Действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы", - сообщили в ГБР.

Правоохранителям грозит наказание, предусмотренное ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), а именно лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать должность на три года.

Напомним:

  • Подозревают заместителя начальника отдела полиции Киева Александра Билыка, который присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.
  • Согласно журналистскому расследованию, семья Билыка владеет четырьмя квартирами в столице, а сам Билык ездит на внедорожнике AUDI Q7 за 900 тыс. грн. Авто не указано в его декларации.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция квартиры


powered by lun.ua
Материалы по теме
КГГА не нашла желающих построить "каменные джунгли" на Теремках 6 июня 2019, 12:14
В Киеве хотят построить горизонтальный "небоскреб" 6 июня 2019, 09:38
Из-за сообщения о минировании в Институте рака сорвалась треть операций 5 июня 2019, 19:59
Все новости
Главные новости
Верховная Рада отказалась увольнять Климкина
Хищение "Межигорья": Ющенко уже приходил в ГПУ после подозрения
Ценов, который уехал на Донбасс из-за убийства ребенка, возглавит полицию ООС
Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента
Все новости
еда

10 причин есть огурцы летом

здоровье

6 хороших привычек, которыми не стоит злоупотреблять

мнение

Грудное молоко может предоставлять пожизненный иммунитет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів