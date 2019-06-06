Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

Верховная Рада провалила голосовние за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.

Его отставку поддержали только 137 депутатов.

Таким образом, парламент провалил проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Заявление самого Климкина депутаты также не одобрили – она получила лишь 141 голос.

Самого министра на заседании Рады не было.

Глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет поддерживал отставку Климкина и посоветовала коллегам проголосовать за нее.

Во время обсуждения представитель фракции "Батькивщина" Борис Тарасюк сказал, что фракция планирует голосовать за увольнение. В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и Максим Бурбак из "Народного фронта" обратили внимание, что новый президент просит уволить главу МИД, не предложив кандидатуру на замену.

Напомним: