Климкин написал заявление об увольнении и пойдет в депутаты
Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.
Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.
Климкин отметил, что в 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.
"Я считаю, что так правильно. Правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна", – сказал министр.
Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента, и готов помогать ему.
"У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии", – объяснил Климкин.
Чиновник заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.
"У меня есть очень много различных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому я иду вперед, иду в политику. Иду в Верховную Раду Украины, конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, припципы, эмоции и видение, как идти дальше", – рассказал министр.
Дополнительных подробностей о будущем своей политической карьеры он не рассказал, отметив, что "все остальное – потом".
Напомним:
- 2 декабря 2014 года Верховная Рада назначила Павел Климкин министром иностранных дел.
- 21 апреля 2019 года прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский.
- Его инаугурация состоится 20 мая.
- 17 мая стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.