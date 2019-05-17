Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин написал заявление об увольнении и пойдет в депутаты

Пятница, 17 мая 2019, 15:15
Климкин написал заявление об увольнении и пойдет в депутаты

Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Климкин отметил, что в 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что так правильно. Правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна", – сказал министр.

Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента, и готов помогать ему.

"У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии", – объяснил Климкин.

Чиновник заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.

"У меня есть очень много различных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому я иду вперед, иду в политику. Иду в Верховную Раду Украины, конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, припципы, эмоции и видение, как идти дальше", – рассказал министр.

Дополнительных подробностей о будущем своей политической карьеры он не рассказал, отметив, что "все остальное – потом".

Напомним:

  • 2 декабря 2014 года Верховная Рада назначила Павел Климкин министром иностранных дел.
  • 21 апреля 2019 года прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский.
  • Его инаугурация состоится 20 мая.
  • 17 мая стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.

Соня Лукашова, УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: