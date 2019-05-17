Климкин написал заявление об увольнении и пойдет в депутаты

Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Климкин отметил, что в 20 апреля направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что так правильно. Правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна", – сказал министр.

Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента, и готов помогать ему.

"У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии", – объяснил Климкин.

Чиновник заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.

"У меня есть очень много различных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому я иду вперед, иду в политику. Иду в Верховную Раду Украины, конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, припципы, эмоции и видение, как идти дальше", – рассказал министр.

Дополнительных подробностей о будущем своей политической карьеры он не рассказал, отметив, что "все остальное – потом".

Напомним: