Ющенко на обвинения в хищении: "Не вижу повода прятаться"

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Четверг, 6 июня 2019, 13:07

Бывший президент Виктор Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в растрате 540 млн гривен и заявляет, что не собирается скрываться.

Об этом он написал 6 июня в Facebook.

Ющенко подтвердил, что 4 июня по вызову был у следователя Генеральной прокуратуры, где ему сообщили о подозрении.

"Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье", - написал Ющенко.

"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу!", - отметил экс-президент.

По его словам, в деле есть политический подтекст.

"Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - считает Ющенко.

Напомним:

  • Ранее народный депутат Сергей Лещенко в своем telegram-канале сообщил, что Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Украинская правда

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Темы: Ющенко Межигорье Генпрокуратура


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