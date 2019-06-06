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У Медведчука и Левочкина назвали своего "будущего премьера"

Четверг, 6 июня 2019, 16:09

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагают должность будущего премьер-министра экс-кандидату в президенты от политсилы Юрию Бойко.

Об этом на съезде партии 6 июня заявил нардеп Сергей Левочкин.

"Выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это - Юрий Бойко", - сказал Левочкин.

По его словам, Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать.

"Он прошел нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сказал Левочкин.

Депутат считает, что его партия способна сформировать правительство.

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Напомним:

  • На президентских выборах 2019 Юрий Бойко набрал 11,67% электоральной поддержки.
  • По результатам социологического исследования, Бойка хотят видеть премьером почти 10% украинцев.

Украинская правда

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Темы: премьерБойкоЛевочкинМедведчукВерховная Рада
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