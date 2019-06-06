У Медведчука и Левочкина назвали своего "будущего премьера"

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагают должность будущего премьер-министра экс-кандидату в президенты от политсилы Юрию Бойко.

Об этом на съезде партии 6 июня заявил нардеп Сергей Левочкин.

"Выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это - Юрий Бойко", - сказал Левочкин.

По его словам, Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать.

"Он прошел нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сказал Левочкин.

Депутат считает, что его партия способна сформировать правительство.

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Напомним: