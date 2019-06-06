Кучма прояснил свое предложение "не стрелять в ответ"
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.
Об этом Кучма сказал в четверг на брифинге в Администрации президента.
По его словам, переговорная группа договорилась, что до 19 июня должны быть подготовлены документы по мерами обеспечения режима тишины.
Кучма говорит, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".
"Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?", – объяснил представитель Украины.
Он отметил, что отвечать огнем надо, "когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов".
На уточняющий вопрос журналистки, говорится ли о том, что украинская сторона предлагает не отвечать только на те обстрелы, которые идут по гражданским объектов на неконтролируемой территории, Кучма ответил:
"Абсолютно, когда мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы".
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
- В интервью иностранным СМИ в марте тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе прежде всего "надо прекратить стрелять".
- Вооруженные силы Украины на Донбассе находятся в "режиме тишины", но имеют право открывать огонь, когда на них совершается нападение.
- В ежедневных сводках по ситуации в зоне боевых действий штаб ООС сообщает, что украинские военные открывают огонь только в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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