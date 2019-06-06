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БМП боевиков били по позициям Объединенных сил у Павлополя – штаб

Четверг, 6 июня 2019, 23:06

В четверг оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, вблизи села Павлополь, со стороны населенного пункта Украинское обстрел велся из боевых машин пехоты.

Также под огонь боевиков попали позиции ОС в районе села Водяное, вблизи города Марьинка и населенного пункта Майорск.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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