БМП боевиков били по позициям Объединенных сил у Павлополя – штаб

В четверг оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, вблизи села Павлополь, со стороны населенного пункта Украинское обстрел велся из боевых машин пехоты.

Также под огонь боевиков попали позиции ОС в районе села Водяное, вблизи города Марьинка и населенного пункта Майорск.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.