Саакашвили отказался возглавить партию Кличко - источники
Пятница, 7 июня 2019, 02:17
Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".
Об этом УП сказали люди, которые активно общаются с Саакашвили.
В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?".
Также об отказе Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.
Напомним:
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
- Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
Украинская правда