Саакашвили отказался возглавить партию Кличко - источники

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Пятница, 7 июня 2019, 02:17

Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".

Об этом УП сказали люди, которые активно общаются с Саакашвили.

В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?".

Также об отказе Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Напомним: 

  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
  • Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: Кличко Саакашвили


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