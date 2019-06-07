Саакашвили отказался возглавить партию Кличко - источники

Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".

Об этом УП сказали люди, которые активно общаются с Саакашвили.

В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?".

Также об отказе Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Напомним: