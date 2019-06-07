Австрия может в начале июля экстрадировать Фирташа в США - СМИ

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката олигарха федеральному судье в Чикаго.

Отмечается, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

"Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сказал - австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания", - говорится в сообщении.

Известно также, что адвокат Фирташа в США просит снять с олигарха обвинения.

Напомним:

Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.

Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Детальне читайте в публикации ЭП: "Кто такой господин Фирташ?"