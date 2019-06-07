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ООС: 7 обстрелов с начала суток, есть погибшие и раненые

Пятница, 7 июня 2019, 07:46

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 7 раз обстреляли позиции ОС, 2 военнослужащих погибли, 4 - получили ранения, еще 4 - травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 июня.

Подчеркивается, что 6 июня боевики 1 раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 14 раз обстреляли позиции ОС: возле Опытного, Чермалыка и Марьинки и в районе Павлополя и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: возле Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 6 июня один оккупант был уничтожен.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников: возле н.п. Павлополь дважды - из крупнокалиберных пулеметов; в районе села Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции: возле н.п. Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм; возле села Майское - из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов; возле села Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: ООСбоевые действия
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