СБУ упредила мощный теракт в Запорожье со взрывчаткой из Донецка

Службе безопасности Украины удалось предотвратить мощный теракт в Запорожье и задержать мужчину, который заложил взрывчатку в мусорный бак.

По словам начальника Департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова, информация о передаче взрывного устройства из Донецка поступила в Центральный аппарата службы – и группа, сформированная Иваном Бакановым, приехала в Запорожье и отследила злоумышленника.

"Человек пытался заложить взрывчатку в мусорный бак и активировать его путем направления телефонного звонка", – сказал на месте событий журналистам сотрудник СБУ.

По его словам, выбор места осознанный, но мотивы – тайна следствия.

"Есть оперативная версия рабочая, с разрешения следствия она будет обнародована", – сказал Петров журналистов.

Мужчину задержали.

"Взрывчатку дезактивировали тайно от объекта наблюдения. Он не знал, что она не работает. После попытки установить нам необходимо было провести аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки у этой площадки", – сказал представитель СБУ.

"После того, как он вышел за пределы и пытался активировать, поехал в гостиницу в Запорожье, посмотрел новости – не увидев информации о чрезвычайных происшествиях, вернулся на место закладки взрывчатки. Тогда задержали, мы его вели с самого начала заезда в Украину", – добавил он.

"Достаточно мощная взрывчатка... Эквивалент по мощности – 1,3-1,4 ТНТ (тринитротолуола – ред.). Зона поражения около 1,5 килограмма – около 10 метров. Поставить на магниты в мусорный бак – мусорный бак превращается в элемент поражения, и это увеличивает его (устройства – ред.) мощность", – сказал Петров.

Он уточнил: "Мы работаем с 4 утра – с того часа, когда он встал, подготовился, включил детонатор... Активная фаза массовых мероприятий пришлась на 6-ть часов, когда была осуществлена ​​эвакуация жителей близлежащих домов, был ограничен въезд на территорию".

Следственные действия по исполнителю и организатору будут продолжаться.