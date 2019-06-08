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США дали Турции срок отказаться от покупки российской ПРО С-400

Суббота, 8 июня 2019, 03:02

Соединенные Штаты Америки дали Турции возможность до конца июля отказаться от покупки российской системы противоракетной обороны С-400.

Об этом пишет AFP.

Если до 31 июля Турция не откажется от системы С -400, обучение турецких пилотов в Соединенных Штатах на самолетах F-35 будет невозможным, а контракты с турецкими фирмами, участвующими в производстве F-35, будут отменены, заявила заместитель министра обороны США  Эллен Лорд.

Турецкие компании, которые производят 937 различных частей F-35, не получат никаких дополнительных заказов, а их роли будут переданы другим фирмам, сказала Лорд.

Из этого количества компонентов около 400 производятся только в Турции.

Аэронавигационный гигант Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney уже начали искать новых поставщиков, хотя турецкие компании смогут закончить заказы, которые уже были в работе, сказала Лорд.

Она объяснила такое требование США тем, что Турция, союзник США по НАТО, уже отправила свой персонал в Россию на инструктаж по работе с С-400.

Американские чиновники ожидают, что Турция выберет вместо российской С-400 систему ПВО American Patriot и тогда смогут продолжить программу F-35.

Турция планирует купить 100 американских F-35, и ее оборонная промышленность вложила значительные средства в производство военных самолетов.

Эрдоган заявил, что он говорил американской стороне, что Анкара предпримет шаги, чтобы купить American Patriot, только если их условия будут такими же позитивными, как и российские.

"Но, к сожалению, мы не получили положительного предложения от американской стороны по вопросу о Patriot, такого как С-400 из России", - сказал он.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что направил письмо своему турецкому коллеге, в котором сообщается о решении Вашингтона.

Предложение США по системе Patriot было "очень конкурентоспособным", сказал Шанахан журналистам.

F-35 предназначены для работы синхронно и в режиме реального времени с военными системами НАТО, включая противоракетную оборону, и это вызывает опасения США по поводу того, что Россия может отрегулировать возможности С-400 против западного альянса с помощью информации, полученной от Турции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияСШАНАТОРосcия
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