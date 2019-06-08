На Луганщине во время работы в поле подорвались двое трактористов

В районе Попасной Луганской области при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

"Буквально несколько часов назад трактористы, которые работали в поле между городом Попасная и деревней Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал он.

Клименко добавил, что пострадавшие госпитализированы в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Он напомнил, что за период боевых действий на востоке Украины в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли.