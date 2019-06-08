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Шоумен Притула пойдет в парламент, если "Голос" наберет более 13%

Суббота, 8 июня 2019, 10:36
Шоумен Притула пойдет в парламент, если Голос наберет более 13%

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом он сообщил в субботу в видеообращении на Facebook.

"Я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос", - сказал шоумен.

"Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, пожалуй, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта - это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться", - пояснил он.

В то же время Притула сообщил, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на тридцатое место в списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать. Если вы это сделаете, то поверьте, за меня вам в парламенте стыдно не будет", - заявил телеведущий.

Он добавил, что смог убедить Вакарчука включить в список еще ряд людей, однако не назвал их фамилий.

Напомним:

  • Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
  • Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6% .
  • Чтобы 30-й в списке Сергей Притула попал в парламент, партия должна набрать более 13% голосов.

Украинская правда
Темы: Верховная РадавиборыГолос
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