Крымские татары пойдут на выборы в списках 4-5 партий - глава Меджлиса

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах.

Об этом в комментарии Громадському сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма, это нас устраивает", - сказал Чубаров.

Напомним: