Крымские татары пойдут на выборы в списках 4-5 партий - глава Меджлиса
Суббота, 8 июня 2019, 14:43
Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах.
Об этом в комментарии Громадському сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма, это нас устраивает", - сказал Чубаров.
Напомним:
- Сам Чубаров идет в парламент по списку партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной Рады Чубаров входит во фракцию БПП.
- Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.