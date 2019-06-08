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Крымские татары пойдут на выборы в списках 4-5 партий - глава Меджлиса

Суббота, 8 июня 2019, 14:43

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах.

Об этом в комментарии Громадському сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма, это нас устраивает", - сказал Чубаров.

Напомним:

  • Сам Чубаров идет в парламент по списку партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной Рады Чубаров входит во фракцию БПП.
  • Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Темы: крымские татарывиборыВерховная Радапартии
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