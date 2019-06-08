"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду

14526 просмотров
Суббота, 8 июня 2019, 19:37
фото - Роман Кравец, УП

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обнародовал первую десятку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Как сообщает корреспондент УП с места события, часть списка Вакарчук озвучил на съезде партии, который проходит на Старокиевской горе в Киеве 8 июня.

Возглавил список сам Вакарчук, второй номер - Юлия Клименко, третий - Кира Рудык.

№4 в списке - Ярослав Железняк, 5 - Александра Устинова, 6 - Олег Макаров, 7 - Ярослав Юрчишин, 8 - Сергей Рахманин, 9 - Соломия Бобровская, 10 - Ольга Стефанишина.

Номер 11 в списке - юрист Александр Курдытык, №12 - экономист Владимир Цибаль, №13 - юрист Андрей Осыдчук, №14 - "киборг" Роман Костенко, №15 - Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлял "Галицкую партию", №16 - Инна Совсун, №17 - Леся Василенок, №18 - Рустем Умеров, №19 - Алина Свидерская, №20 - Андрей Шарашкин.

"Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большое мощное движение", - заявил Вакарчук во время съезда.

Кроме этого, по меньшей мере четверо действующих депутатов идут на выборы от партии "Голос" Вакарчука: Виктория Пташник  (партия "Объединение "Самопомич", будет выдвигаться на мажоритарном округе №223), Леонид Емец (член фракции "Народный фронт", округ №221), Павел Ризаненко (нардеп от БПП, экс-депутат Броварского городского совета VI созыва, выдвигается на округе №97) и Виктория Войцицкая (член депутатской фракции" Объединение "Самопомич", выдвигается на округе №155).

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Вакарчук Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Представитель Гройсмана в Раде пойдет на выборы в команде Смешко 8 июня 2019, 19:05
После съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт 8 июня 2019, 18:04
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили 8 июня 2019, 17:21
Все новости
Главные новости
"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили
Журналист Рахманин пойдет по списку "Голоса"
Все новости
исследование

Сколько мы съедаем пластика в год

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

success story

19 жестов, которыми собаки общаются с людьми

Поиск по сайту
Архив
Весь архів