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"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду

Суббота, 8 июня 2019, 19:37
Голос назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
фото - Роман Кравец, УП

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Как сообщает корреспондент УП с места события, часть списка Вакарчук озвучил на съезде партии, который проходит на Старокиевской горе в Киеве 8 июня.

Возглавил список сам Вакарчук, второй номер - Юлия Клименко (экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины), третий - Кира Рудык (глава IT-компании Ring Ukraine).

№4 в списке - Ярослав Железняк (советник премьер-министра по парламентским отношений), 5 - Александра Устинова (член правления "Центра противодействия коррупции"), 6 - Олег Макаров (депутат Киевсовета, партнер юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры"), 7 - Ярослав Юрчишин (исполнительный директор Transparency International Ukraine), 8 - журналист Сергей Рахманин, 9 - Соломия Бобровская (экс-и.о. председателя Одесской ОГА), 10 - Ольга Стефанишина.

Номер 11 в списке - юрист Александр Курдытык, №12 - экономист Владимир Цибаль, №13 - юрист Андрей Осыдчук, №14 - "киборг" Роман Костенко, №15 - Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлял "Галицкую партию", №16 - Инна Совсун, №17 - Леся Василенок, №18 - Рустем Умеров, №19 - Алина Свидерская, №20 - Андрей Шараcкин.

Кроме этого, по меньшей мере четверо действующих депутатов идут на выборы от партии "Голос" Вакарчука в одномандатных округах: Виктория Пташник  (внефракционная, будет выдвигаться на округе №223), Леонид Емец (член фракции "Народный фронт", округ №221), Павел Ризаненко (нардеп от БПП, экс-депутат Броварского городского совета VI созыва, выдвигается на округе №97) и Виктория Войцицкая (член депутатской фракции" Объединение "Самопомич", выдвигается на округе №155).

"Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большое мощное движение", - заявил Вакарчук во время съезда.

 

 

Украинская правда

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Темы: виборыВакарчукВерховная Рада
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