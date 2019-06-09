ООС: Боевики били из минометов, БМП, танка и гранатометов, 1 раненый

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Воскресенье, 9 июня 2019, 07:35

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз - с применением 122 мм артиллерии, минометов 120 и 82 мм и вооружения танка. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 8 июня один оккупант были уничтожен и еще 2 ранены", - подчеркнули в пресс-центре.

С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил три раза. Два раза - в районе Верхнеторецкого (из минометов) и Павлополь (станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы), еще один раз - обстреляли Новолуганское (минометы калибра 120 мм).

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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