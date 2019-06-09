"Слуга народа" выдвинет кандидатов на всех округах
Партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке ещё продолжается.
Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков на брифинге после завершения съезда политсилы в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал он.
На съезде партия представила первых десять кандидатов на мажоритарных округах.
В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области журналист Александр Дубинский.
По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-аннстезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Дмитрий Гурин.
В округе №48, г. Краматорск будет баллотироваться адвокат Татьяна Романцева, в округе №62, г. Житомир - герой Украины Игорь Герасименко, в округе №68, г. Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут, в округе №185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха, в округе №194, г.Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.
В округе №48, г.. Краматорск баллотироваться адвокат Татьяна Романцева, в округе №62, г.. Житомир - герой Украины Игорь Герасименко, в округе №68., Г. Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут, в округе №185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха, в окрузы №194, г.Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.
В то же время, руководитель штаба партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" намерена выставить по округам, где будут идти действующие народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский (БПП), Сергей Пашинский ("Народный фронт"), кандидатов, которые смогут составить им конкуренцию и победить.
"У нас там рассматриваются кандидаты, которые могут побороться с этими персонажами", - сказал он на брифинге.
По его словам, аналогичная ситуация будет по 96-му округу Киевской области против Ярослава Москаленко ("Воля народа"), по округам в Одессе, Харькове.
"Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку", - отметил Корниенко.
По словам Разумкова, партия "Слуга народа" окончательно определится с кандидатами, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, после проведения постпраймериз.
"Анализ претендентов продлится до 8 июля. Если в отношении кого-то из кандидатов будет найден серьезный негатив, если кто-то окажется недостойным представлять партию "Слуга народа" в Верховной Раде, мы его обязательно уберем", - отметил Разумков.
Он добавил, что окончательную редакцию и перечень кандидатов в мажоритарных округах будет проголосован и обнародован 10 июня, на втором этапе съезда "Слуги народа".
Напомним:
- Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах.
- Выборы назначены на 21 июля.