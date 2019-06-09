"Слуга народа" выдвинет кандидатов на всех округах

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Воскресенье, 9 июня 2019, 14:06
Юрий Корявченков на съезде "Слуги народа" в Киеве
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке ещё продолжается.

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков на брифинге после завершения съезда политсилы в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал он.

На съезде партия представила первых десять кандидатов на мажоритарных округах.

В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области журналист Александр Дубинский.

Юрий Корявченков на съезде
Юрий Корявченков на съезде "Слуги народа" в Киеве
Фото Эльдара Сарахмана, УП

По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-аннстезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Максим Гурин.

В то же время, руководитель штаба партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" намерена выставить по округам, где будут идти действующие народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский (БПП), Сергей Пашинский ("Народный фронт"), кандидатов, которые смогут составить им конкуренцию и победить.

"У нас там рассматриваются кандидаты, которые могут побороться с этими персонажами", - сказал он на брифинге.

По его словам, аналогичная ситуация будет по 96-му округу Киевской области против Ярослава Москаленко ("Воля народа"), по округам в Одессе, Харькове.

"Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку", - отметил Корниенко.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах.
  • Выборы назначены на 21 июля.

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Темы: Слуга народа виборы Верховная Рада


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